Paulão convoca Zé Neto e Ângelo e diz que eles estão ‘cansados’ no segundo turno

Os deputados reeleitos Zé Neto (PT), federal, e Ângelo Almeida (PSB), estadual, estão sendo chamados a participar de um movimento liderado por vereadores, em Feira de Santana, para fortalecer no município a campanha, em 2º turno, do candidato a governador, Jerônimo Rodrigues, e do postulante à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A cobrança foi feita hoje, na tribuna da Câmara, pelo vereador Paulão do Caldeirão (PSC), que diz ter conversado nas últimas horas com Zé Neto, sobre o assunto. “Tenho notado silêncio e cansaço dos eleitos pelo grupo, nesta reta final. Estamos muito quietos, enquanto a turma da oposição está correndo e trabalha na surdina”, adverte.

No 1º turno, diz, havia “muitos candidatos nas ruas trabalhando, mas agora não há aquela intensidade”. O radialista acredita que “está na hora de acordar”. Apela aos coordenadores da campanha de Jerônimo, aos candidatos eleitos e suplentes à Assembleia Legislativa e Câmara Federal, que “arregacem as mangas”. Ele elogia a motivação do presidente da Câmara, Fernando Torres (PSD), que está articulando a união de nove vereadores para turbinar a campanha e uma carreata no próximo sábado, às 9 horas. “Temos de reverter o que aconteceu no 1º turno, quando perdemos em Feira por cinco mil votos”. Neste município, Lula foi mais votado que o seu concorrente, Jair Bolsonaro.