Mutirão de saúde no Batalhão da PM em Feira oferece 10 mil atendimentos

No mutirão de saúde que acontece em Feira de Santana de hoje, 21, até domingo, 23, são ofertados cerca de 10 mil atendimentos em saúde como exames de imagem, consultas oftalmológicas e procedimentos. O mutirão é realizado no 1° BEIC da Polícia Militar (Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação), localizado na Av. Frei Félix de Pacauba, 390 – Campo Limpo. No mutirão também será feita a triagem de pacientes elegíveis para cirurgias de hérnias (inguinal, epigástrica e umbilical), histerectomia e vesícula. São consultas oftalmológicas e com médico-cirurgião, exames de ultrassonografia, raio-X, eletrocardiograma, preventivo e de laboratório. Esse volume inclui também procedimentos de odontologia como extração, restauração, limpeza e tratamento de canal. As consultas oftalmológicas serão direcionadas para o rastreio de catarata, com posterior realização de cirurgia na Policlínica Regional, nos dias 22, 23 e 24. Pacientes com indicação cirúrgica poderão realizar os exames de laboratório no próprio mutirão e agendar a data dos procedimentos, que serão realizados no hospital Geral Clériston Andrade, nos dias 26, 27 e 28 de outubro e 03 de novembro. É aguardada a presença no local da secretária de Saúde do Estado, Adélia Pinheiro.(foto)

