Colbert vai até a Câmara convencer vereadores sobre remanejamento orçamentário

Depois de ter publicado um vídeo nas redes sociais com grande repercussão na cidade, o Prefeito Colbert Filho (MDB) deve ir à Câmara de Vereadores de Feira convencer os vereadores a aprovarem um pedido de remanejamento orçamentário que segundo Colbert é necessário para manutenção de importantes serviços públicos, inclusive na área da Saúde. A informação sobre a ida de Colbert à Câmara, onde tem uma bancada minoritária, circulou nesta segunda-feira embora nem a Câmara e nem o Gabinete do Prefeito tenham oficializado essa visita, o que deve acontecer antes de quarta-feira,26, quando tem sessão ordinária no plenário da Câmara. Além do remanejamento, travado pela maioria oposicionista, o prefeito também enviou à Câmara e aguarda apreciação uma solicitação para empréstimo externo de cerca de 200 milhões de reais para investimentos em drenagem e mobilidade urbana.

