Para reforçar a fiscalização do trânsito, a Prefeitura de Feira entregou quatro viaturas nesta terça (25) para compor a frota da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). No total, serão dez veículos de quatro rodas e duas motocicletas. São veículos 0km e padronizados com a marcação Battenburg, um design de alta visibilidade com o contraste entre uma cor clara e uma escura para aumentar a percepção para o olho humano. O sistema é internacional, utilizado em vários países europeus.

