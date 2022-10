Colbert faz vídeo com Gilbert Lucas sobre dificuldades do Hospital da Mulher

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) deu sequência ao video em que apelou aos vereadores oposicionistas pela aprovação de um pedido de remanejamento orçamentário que está engavetado na Câmara, onde a oposição tem maioria, há mais de dois meses. Hoje Colbert publicou um novo vídeo onde está acompanhado da presidente da Fundação Hospitalar,Gilbert Lucas e com quem dialoga sobre as dificuldades que enfrenta o Hospital da Mulher. Colbert, que é médico, detalha procedimentos médicos que requerem mais recursos para continuar a serem feitos. Gilbert e Colbert falam também sobre medicamentos e emergência. Veja o vídeo publicado no Instagram:

