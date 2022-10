Deputado eleito Pablo Roberto vira alvo de Fernando Torres

O deputado estadual eleito Pablo Roberto (PSDB) virou o novo alvo de ataques do presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana até o final do ano, o intempestivo vereador Fernando Torres (PSD). Candidato a deputado estadual mais votado em Feira, Pablo Roberto contrariou eleitoralmente outras candidaturas que atribuem a sua eleição à ajuda da máquina municipal onde ele foi secretário. Pablo é vereador licenciado. Após fazer um pronunciamento na Câmara apontando a utilização indevida da máquina pública para angariar votos por parte de Pablo Roberto, o vereador Fernando Torres recebeu uma resposta do deputado onde ele pontua a trajetória política (que começou com o PT), rechaça as acusações de uso de máquina e dispara, entre outras coisas: “O que o Presidente da Casa da Cidadania tem feito , ao longo do seu mandato de vereador, além de demonstrar seu total desequilíbrio frente ao cargo que ocupa?”. No mesmo instante em que foi divulgada a nota do deputado Torres disparou outros ataques, a tréplica. Mas, como disse uma profissional em um grupo de Zap de Jornalistas de Feira, “Sinceramente, não merece nem registro“, nos recusamos a publicar qualquer frase pelo alto grau tóxico de preconceito contido nas palavras do vereador reincidente.

Relacionado