Em Feira 129 ônibus farão transporte gratuito na eleição

Uma operação especial com 78 ônibus extras reforça o transporte público em Feira de Santana neste domingo, 30, no segundo turno das eleições 2022.Ao todo, 129 veículos circulam gratuitamente para usuários que possuem cartão Via Feira, entre 5h e 20h. Segundo o secretário de Transportes e Trânsito (SMTT), Saulo Figueiredo, a ampliação do percentual de veículos disponibilizados neste domingo será de 153%. As linhas com maior fluxo de passageiros terão ônibus reservas de prontidão.

“O Governo Municipal vai garantir e facilitar a mobilidade do cidadão no deslocamento para seus respectivos locais de votação”, pontua.

Os terminais de transbordo Central, Sul, Norte, Pampalona, Nóide, além das estações do BRT/Linha 1 – Getúlio Vargas funcionam normalmente visando otimizar a operação do SIT (Sistema Integrado de Transporte), BRT (Bus Rapid Transit) e FeiraMOB.

As vans do Sistema de Transporte Alternativo e Complementar (STPAC) atendem as comunidades na zona rural. Fiscais da SMTT vão prestar orientações aos usuários em pontos de embarque e desembarque do município.