Flipelô: 11 artistas expõem obras inspiradas nos livros de Jorge Amado

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ), que acontece de 1 a 6 de novembro, festeja os 110 anos do nascimento do escritor Jorge Amado. Para homenageá-lo, 11 artistas visuais do Centro Histórico de Salvador produziram obras inspiradas nos livros do maior literato baiano, que serão expostas ao público na Rota das Artes da FLIPELÔ.

Veja a lista dos artistas e ateliês que formam a Rota das Artes da FLIPELÔ 2022:

– Alessandro Fernandes | Seara Vermelha | Ateliê Florescer |Rua dos Adobes, nº 31 |

– Álvaro Villela | Capitães da Areia | Triângulo Galeria de Imagem | Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 36

– Anunciação | Cacau | Atelier Anunciação | Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 3 |

– Cabuloso |Jubiabá | Cabuloso Atelier | Rua João de Deus, nº 21 | (foto)

– Isa Oliveira |O Gato Molhado e Andorinha Sinhá | Pousada Des Arts | Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, nº 90

– Luiz Folgueira |Mar Morto | Ateliê L. Folgueira – Contemporary Art | Endereço: Rua Gregório de Mattos, nº 15 |

– Mario Edson | Dona Flor e seus Dois Maridos | ME Ateliê da Fotografia | Endereço: Ladeira do Boqueirão, nº 6 |

– Raimundo Bida |ieta do Agreste | Atelier Raimundo Bida | Endereço: Rua das Laranjeiras, nº 5

– Ricardo Miranda | A Morte e a Morte de Quincas Berro D’água | Ateliê Ricardo Miranda | Endereço: Rua Maciel de Baixo, n° 55

– Tereza Mazzoli | Tereza Batista Cansada de Guerra | Ateliê e Galeria 29 | Endereço: Rua do Carmo, nº 72

– Vanderlei Oliveira | Gabriela, Cravo e Canela | Atelier Rei do Mosaico | Rua Direta do Santo Antônio Além do Carmo, nº 153

A FLIPELÔ 2022 é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Instituto CCR, realizado na região da CCR Metrô Bahia, com patrocínio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia. O evento é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc e uma produção da Sole Produções.

Programação completa no site: www.flipelo.org.br.