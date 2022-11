3ª Mostra de Joalheria, Pedras Preciosas e Artesananto Mineral no Pelourinho

O Centro Gemológico da Bahia (CGB) abriu boje no Pelourinho, em Salvador, a III Mostra de Joalheria, Pedras Preciosas e Artesanato Mineral. São 10 expositores, ex-alunos dos cursos de Joalheria e Lapidação oferecido pelo CGB em parceria com o SENAI. Em paralelo à Mostra, ocorrerá o III Concurso Joia da Bahia. Cada artesão poderá inscrever uma peça no concurso e o vencedor será eleito pelo público da Mostra, mediante votação em urna lacrada. Mônica Correa, coordenadora do CGB, explica que o principal foco da Mostra é abrir espaço para ex-alunos dos cursos. “A ideia é que eles tenham espaço para expor, para interagir com o público e seja também uma porta de entrada para o mercado. Além disso, serve também para desmistificar que a joalheria é para poucos e mostrar que todos podem ter acesso. Os cursos também são acessíveis, tem parceria com o SENAI e incentivo do Estado “, afirma e lembra que as peças podem ser adquiridas pelo público. O CGB promove cursos de formação e aperfeiçoamento profissional em joalheria, lapidação e gemologia em parceria com o SENAI. O objetivo é formar, qualificar, especializar e certificar profissionais para o setor joalheiro, de modo a facilitar o acesso de mão de obra para um mercado produtivo que necessita de ampliação e modernização, como forma de apoiar ao segmento de Gemas e Joias no estado da Bahia.