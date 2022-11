Conheça Feira! Prefeitura lança novo portal na internet

A Prefeitura de Feira de Santana tem um novo portal na internet: Conheça Feira. Produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação Social, o portal traz mais de 80 textos sobre Feira de Santana, distribuídos pelas seguintes seções: História; Comércio, Indústria e Turismo; Esporte e Lazer; Patrimônio Arquitetônico; Patrimônio Artístico; Museus, Teatros e Bibliotecas; Eventos Populares e Culturais.Os textos são de autoria do jornalista Marcondes Araújo e a direção de fotografia é do fotojornalista Antonio Carlos Magalhães. O acervo do site é composto por imagens extraídas dos arquivos da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Segundo a secretária de Comunicação, Renata Maia, o portal Conheça Feira é um instrumento de divulgação de Feira de Santana que estará sempre sendo atualizado, acrescentando novas informações, conforme a própria dinâmica de desenvolvimento da cidade.

“O site é de fácil navegação, que se ajusta automaticamente para computador e celular. A ideia é mostrar a história da cidade, apresentar aos internautas os atrativos de Feira de Santana, o potencial turístico do município, e os principais eventos”.

Para o prefeito Colbert Martins Filho, o portal é mais uma contribuição do governo à cultura e ao turismo de Feira de Santana.

“Precisamos divulgar cada vez mais nossa cidade, para mostrar a todos, feirenses ou não, o que Feira de Santana tem para oferecer a seus filhos e a todos que desejam ou precisam conhecê-la. E a internet é o grande canal para isso. Quem estiver no sul ou no norte do país, ou em qualquer lugar do mundo, basta acessar esse portal, para saber o que pode encontrar em nossa cidade, caso queira nos visitar”.