Secretários de Colbert vão à Câmara explicar pedido de remanejamento

Depois de gravar um vídeo durante o dia desta terça-feira (1) com o secretário Ely Ribeiro que pediu aos vereadores a aprovação do pedido de remanejamento orçamento para solucionar pagamentos da pasta que ocupa, a de Serviços Públicos, o prefeito de Feira, Colbert Filho, divulgou no início da noite, um novo vídeo, dessa vez para dar uma “boa notícia”: a Câmara de Vereadores vai ouvir as explicações de Secretários municipais sobre o Orçamento pretendido pelo Prefeito, na próxima quinta-feira, 3. Esperamos que após essas explicações, tenhamos um ponto final nesse processo. Está na hora de entender e atender às necessidades de toda nossa gente. Vamos juntos!, diz o prefeito no vídeo, onde ele repete o mantra : “a Prefeitura tem dinheiro, não tem Orçamento.”

Relacionado