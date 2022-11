‘Coisa de Cinema’ em Cachoeira: 50 filmes brasileiros em exibição até dia 9

Na sua volta a Cachoeira, após duas edições limitadas pela pandemia, o Panorama Internacional Coisa de Cinema exibe mais de 50 filmes brasileiros no Cine Theatro Cachoeirano, em sessões com acesso gratuito, de hoje(3) aaté a quarta-feira, dia 9. “Paloma”, de Marcelo Gomes, será o filme de abertura, com sessão hoje às 19h. Mais uma vez, a cidade terá uma mostra competitiva exclusiva, com 11 longas-metragens e 38 curtas, incluindo produções como “Mato Seco em Chamas”, de Adirley Queirós e Joana Pimenta. Premiado no IndieLisboa e no Festival do Rio, o filme conta a história das Gasolineiras de Kebradas, um negócio peculiar, baseado na retirada de petróleo de dutos de Ceilândia (DF) para transformação em gasolina e venda a motoboys.

As sessões da Competitiva Cachoeira serão seguidas de debate com diretores e/ou integrantes das equipes dos filmes. A ser anunciado no encerramento do festival, o vencedor será escolhido pelo júri composto por Alex Antonio, pesquisador de cinema e sócio da Travessia Filmes; a cineasta e consultora Everlane Moraes; e Taylor Protásio, designer que produziu curtas, clipes e web-seriados. O XVIII Panorama também acontece em Salvador, no mesmo período, com sede no Cine Metha – Glauber Rocha. O festival tem apoio financeiro do Instituto Flávia Abubakir e do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.