Orçamento de Feira: vereadores ouvem secretários mas querem “ver as contas”

Repórteres veteranos na cobertura jornalística na Câmara de Vereadores de Feira de Santana ficaram hoje impressionados, não só com a presença maciça de Secretários do Governo Colbert, mas também de pessoas do segundo escalão na mais longa sessão dessa legislatura. Começou às 10 horas, aproximadamente, e terminou por volta de 15 horas. Vinte vereadores presentes (ausência de Correia Zezito,do Patriotas) fizeram perguntas aos secretários que se pronunciaram na tribuna e explicaram e pediram a aprovação do Poder Legislativo para a suplementação e remanejamento dos orçamentos relativos às suas pastas. No final, ficou acordado o prazo de 10 dias para que Comissões de Vereadores façam um levantamento e proponham uma redefinição dos valores solicitados para então haver a votação em plenário. O vereador presidente Fernando Torres, disse através do site da Câmara, acreditar que, em vários casos, precisa haver o remanejamento de recursos em alguns órgãos da Administração Municipal, a exemplo da Fundação Hospitalar. No entanto, afirmou, “aprovaremos o que for necessário e reprovaremos o que estiver errado, após ver, minuciosamente, a íntegra de todas as contas”. Mas garantiu não haver “a intenção de prejudicar a gestão” do prefeito Colbert Filho (MDB)

Muitas informações, segundo explicou pausadamente o secretário Carlos Brito, logo após o secretário da Fazenda, fazem parte da rotina das relações entre os dois Poderes e são enviadas regularmente à Câmara, citando o balancete que é enviado aos vereadores bimestralmente. Dos quatro secretários, apenas um não era muito conhecido, o secretário de Administração, José Marcone, por parte da imprensa e dos vereadores. Ao chamá-lo para as explicações, Torres fez alusão ao fato de ter existido na Câmara um homônimo dele que foi também secretário em governos do grupo ronaldista. Os outros secretários que falaram foram figuras já conhecidas: Expedito Eloy, Fazenda; Carlos Brito, do Planejamento;, Fernanda Botto, da Saúde; e Gilbert Lucas, da Fundação Hospitalar (Hospital da Mulher). O titular da pasta de Desenvolvimento Urbano, ex-deputado federal Sérgio Carneiro, foi convidado para compor a Mesa representando o Governo Municipal. A presidente da APLB, Marlede Oliveira, também foi convidada a sentar na Mesa Diretiva e teve direito a ser chamada, pelo vereador-presidente, de “22ª vereadora desta Casa“, para riso de todos no plenário.

Foto: Ascom/CâmaradeVereadores