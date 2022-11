Oitis do estacionamento da Prefeitura de Feira são podados nesta terça-feira

Os exuberantes oitis do estacionamento do Paço Municipal Maria Quitéria [sede da Prefeitura], na avenida Getúlio Vargas, serão podados nesta terça-feira, o que vai impedir o funcionamento do Estacionamento. As faixas laterais da avenida , em ambos os sentidos nesse trecho, também serão parcialmente interditadas ao tráfego de veículos como medida de segurança. O serviço de manutenção das árvores será executado pelo Departamento de Áreas Verdes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp). Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) estarão no local para orientar os condutores.

Foto:IzinaldoBarreto/Secom