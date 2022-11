A alça superior do ‘Complexo Viário Miraldo Gomes’ conhecido como Viaduto da Cidade Nova, será totalmente fechada para o tráfego de veículos. A Superintendência Municipal de Operações e Manutenção (SOMA) realiza serviços no local, desde sábado. Na última quarta-feira,2, um caminhão bateu nas estruturas de escoramento do viaduto que já havia sofrido avaria em julho passado.

“Diante disso as trincas aumentaram”, disse o superintendente do órgão municipal, João Vianey

Foto:Secom