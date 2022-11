Federação de partidos dá apoio à reeleição de Adolfo Menezes na Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Adolfo Menezes recebeu, hoje (8), o apoio formal — para a sua reeleição ao comando do Legislativo baiano — das bancadas estaduais do Partido dos Trabalhadores, do Partido Verde e do PCdoB na ALBA. O presidente Éden Valadares e a Executiva Estadual do PT selaram o apoio a Adolfo, alinhando-se aos demais partidos da aliança de apoio ao governador Rui Costa e ao futuro governador Jerônimo Rodrigues. “Encerramos um ciclo de debates aqui na Casa, onde o PT se soma ao PV e ao PCdoB. Com 17 deputados, a nossa Federação bate o martelo para a recondução de Adolfo à Presidência da Assembleia. Reconhecemos a sua dedicação nesses dois anos, o diálogo com o Governo do Estado e a sua forma firme de trabalhar com os seus colegas parlamentares”, declarou o líder do PT na Alba, Deputado Osni Cardoso. “Muito honrado com o apoio dos meus colegas da Federação PT, PV e PCdoB à reeleição. Reforça a nossa política de que trabalhamos em um time e não pela vontade pessoal ou pelos interesses de cada um. A eleição para a presidência da Casa será em fevereiro, mas esse apoio antecipado só aumenta a nossa responsabilidade de que a ALBA trabalhe, sem descanso, pela Bahia e pelos baianos”, agradeceu Adolfo Menezes.

Relacionado