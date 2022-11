Indicação de procurador apazigua um conflito de Colbert com a Câmara

Com o voto contra do vereador Fernando Torres presidente da Câmara, o advogado Guga Leal foi homologado como procurador geral do Município de Feira de Santana. Com a aprovação o prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB) desaquece o clima entre ele e a Câmara de Vereadores, apazigua um dos pontos de conflito alimentados pela Presidência da Casa que lidera a oposição. Ainda existem outros.

O processo que levou ao nome de Guga passa pelo vereador José Carneiro (MDB), ex-presidente da Câmara e na gestão do qual Guga foi procurador do Legislativo. Antes de encaminhar o nome à apreciação do plenário da Câmara o prefeito Colbert Filho reuniu-se, no Paço Maria Quitéria, com a bancada de vereadores governistas. A reunião com a bancada foi uma surpresa haja visto o comportamento arredio que o Prefeito mantinha com os vereadores.

Zé Curuca (foto), no quarto mandato, disse enquanto declarava seu voto, que o Prefeito foi ‘sábio’ na escolha. Na reunião da bancada estavam sete vereadores. Com a nomeação de Guga Leal o prefeito põe fim a, pelos um, dos conflitos que tem com a maioria da Casa.