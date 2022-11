Neoenergia Coelba inaugura nova subestação no município de Ipirá

A Neoenergia Coelba inaugurou, na quarta-feira (9), a nova subestação Ipirá, que atenderá o município e as cidades adjacentes. Com investimento de R$ 54,6 milhões, o empreendimento beneficiará mais de 60 mil consumidores da região, conhecida pela produção de couro. Estiveram presentes na inauguração o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Luiz Antonio Ciarlini, o prefeito da Cidade, Edvolnilson Santos, além de autoridades convidadas.

Localizada na Rodovia Lomanto Júnior, conhecida como rodovia do Feijão, próxima à entrada da cidade, a nova subestação conta com capacidade instalada de 39,1 MVA e é atendida por uma linha de distribuição de 69 kV com 90 quilômetros de extensão, que foi construída para energizar o empreendimento. A subestação contará, ainda, com dez novos alimentadores que reforçarão o sistema elétrico da região.

“A Neoenergia Coelba realiza, continuamente, investimentos em toda a Bahia, não sendo diferente na região centro do estado. De janeiro a setembro, já foram aportados pela distribuidora cerca de R$ 200 milhões em obras estruturantes na região e pretendemos inaugurar novos empreendimentos, como alimentadores, ainda este ano”, destacou o diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Luiz Antonio Ciarlini.

A subestação Ipirá proporcionará aos consumidores da região a maior oferta de energia, resultando na melhoria da flexibilidade operacional e do atendimento às novas cargas.

“Nos últimos três anos, a Neoenergia Coelba já concluiu as obras de 20 subestações em toda a Bahia. Os empreendimentos são uma antecipação da distribuidora para atender a um futuro aumento da demanda por energia em determinadas regiões”, ressaltou a superintendente de Expansão de Alta Tensão da Neoenergia, Anapaula Nobre.

Além de Ipirá, os municípios de Anguera, Feira de Santana, Pintadas, Rafael Jambeiro e Serra Preta serão beneficiados com a nova subestação.

“Este é um importante ativo para a operação da Neoenergia Coelba na região centro da Bahia. A nova subestação faz parte de um conjunto de obras que a distribuidora está realizando na região e que irá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das cidades beneficiadas”, comentou o superintendente de Operações da Neoenergia Coelba, Leonardo Santana.