De Feira de Santana já partiu a primeira cobrança ao governador eleito Jerônimo Rodrigues. Da Câmara Municipal, o vereador Lulinha da Conceição (UB) lembrou segundo ele, “promessas” de Jerônimo ao Município: regularizar o funcionamento do Aeroporto, concluir a construção do Centro de Convenções, resolver a situação do Centro de Cultura Amélio Amorim, construir as estradas de Jaguara e Tiquaruçu. Sobre o Aeroporto, disse o vereador: “Esperamos que os voos sejam rotineiros para várias cidades”.

