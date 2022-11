Jerônimo fala nas prioridades do governo em entrevista à Folha de São Paulo

Em entrevista ao jornalista João Pedro Pitombo, publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, o governador eleito da Bahia Jerônimo Rodrigues fala sobre manifestações antidemocráticas que contestam o resultado das urnas, das relações entre o o presidente eleito Lula e o Congresso Nacional, faz um balanço do resultado das urnas na Bahia e aponta quais serão suas prioridades.”Dentre os projetos estruturantes, nós temos a Ferrovia Oeste-Leste e o Porto Sul, o estaleiro de Maragogipe e também pedimos ajuda no tema da ponte Salvador-Itaparica, veremos qual o melhor desenho. Mas tem outras coisas que são prioridade, como a duplicação de rodovias, o Canal do Sertão e programas de habitação.” diz.

