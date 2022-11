Maestro Fred Dantas apresenta sinfonia dedicada à UFBA

O maestro Fred Dantas faz a estreia mundial, no próximo dia 18 de novembro, às 19h, no Museu de Arte Sacra da UFBA, em Salvador, da sua composição Sinfonia UFBA Eterna, música em quatro movimentos para orquestra sinfônica, totalmente composta por ele e dedicada à universidade federal baiana. Professor na Escola de Música e primeiro trombone da Orquestra Sinfônica da UFBA, Fred Dantas compôs a Sinfonia UFBA Eterna no auge da pandemia. Agora com a retomada as apresentações da OSUFBA – Orquestra Sinfônica da UFBA executará a obra no concerto especial do dia 18, sob a regência do maestro José Maurício Brandão.

“Há uma infinidade de razões para que eu, Fred Dantas, tenha gratidão pela UFBA, sobretudo pela sua Escola de Música, que me deu tudo”, afirma o maestro, que foi aluno dos cursos Preparatório e de Nível Superior, em Composição e em Instrumento, fez o Mestrado em Etnomusocologia e o Doutorado em Composição e hoje é também funcionário da instituição. “Conheci lá as pessoas que mais amei na vida, lá dois dos meus filhos se graduaram. Gratidão é a coisa que eu mais tenho pela UFBA”, conclui.

A noite do dia 18 marca o 120 concerto da OSUFBA – Orquestra Sinfônica da UFBA em 2022, e tem em seu programa, a partir das 18h, a execução da Sinfonia N0 88, de Franz Joseph Haydn, do Concertino para Clarineta, de Francisco Mignone, tendo como solista Hudson Ribeiro, da Sinfonia UFBA Eterna, com Fred Dantas e do Concertstück N0 1 para Clarineta e Clarone, com Hudson Ribeiro e Patrícia Perez

A história da música – A Pandemia da Covid 19 apanhou a Orquestra Sinfônica da UFBA, como enfim a todo o planeta, de surpresa, causando a interrupção de todas as atividades planejadas, que envolviam público. Passado curto tempo, pequenas ações começaram a ser tentadas por plataformas digitais. Antes mesmo, Fred Dantas havia proposto à direção da Orquestra, como atividade profissional, a criação de uma música, uma composição de fôlego.

Então ocorreu o lendário Congresso da UFBA virtual de 2020. Isolados na Reitoria, o magnífico reitor João Carlos Salles anunciou dezenas de atividades transmitidas pela internet, tendo como atrações musicais os Alabês do projeto Rum Alagbê, o violonista Mário Ulloa e o cantor Lazzo Matumbi. Criou-se então o motivo gerador da nova música, que é composta por quatro movimentos:

O 1º movimento procura reproduzir musicalmente O histórico Congresso Virtual; O reitor João Carlos Salles é representado, na composição, por um pequeno trecho da música Esperança (Carlos Martins, Umberto Moreira e Fred Dantas) que inspirou sua trajetória política.

O 2º movimento – Tantas Mentes Brilhantes – procura exemplificar a qualidade da produção musical gerada na universidade. Uma tarefa ingrata, pois ao selecionar pequenos trechos de obras de Ernst Widmer, Lindembergue Cardoso, Jamary Oliveira, Paulo Costa Lima e Wellington Gomes para compor um mosaico, outras tantas mentes brilhantes ligas à Escola de Música da UFBA, que também contribuíram na formação do compositor. Ficaram de fora.

O 3º movimento, Viva o Povo da Bahia, é um momento de relativa descontração, onde o compositor utiliza o ritmo popular Côco, assim como a escala musical Lídia, uma reminiscência a quem Ariano Suassuna denominou Armorial. Este movimento foi gravado virtualmente – cada músico da OSUFBA mandou seu vídeo de forma isolada – e se tornou sucesso, tanto em número de visualizações no Youtube quanto por ser utilizado como abertura de várias reuniões on-line da UFBA, em áreas diferentes da música.

O 4º movimento da música UFBA Eterna se chama Gratidão. Ora, o compositor, disposto a fazer uma atividade criativa em seu isolamento involuntário, pensou em uma música para a sua querida Orquestra Sinfônica. Fred Dantas foi aluno do Curso Preparatório, foi admitido no vestibular de Composição em 1979, em Instrumento em 1984, concluiu o Mestrado na turma inicial de Pós-Graduação da UFBA em 1993. O doutorado veio em 2015. Só pela trajetória acadêmica justifica a gratidão, mas o compositor assinala os laços de afetividade, coleguismo, integração artística com outras unidades como dança e teatro como motivadores de gratidão.