Emendas ao Orçamento da União para 2023 serão votadas em dezembro

Terminou ontem, segunda-feira (14) o prazo para que parlamentares, bancadas estaduais e colegiados permanentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional apresentassem emendas ao projeto de Lei Orçamentária (LOA) de 2023, (PLN 32/22). Pelo novo cronograma para a tramitação do PLOA, o relator deve apresentar seu parecer preliminar até sexta-feira (18).O relatório geral será publicado até 7 de dezembro e votado até o dia 12 na Comissão de Orçamento. A votação no Plenário do Congresso Nacional está prevista para o dia 16 daquele mês.

fotomontagem: AgênciaCâmara