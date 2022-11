Livro e desfile colocam moda e crítica em debate

Como avaliar o campo da moda, seus produtos e fluxos? Esta foi a indagação inicial que deflagrou a reflexão sobre a crítica de moda e a realização do livro Moda e Crítica: Prazer, Julgamento e Avaliação, da jornalista e pesquisadora Renata Pitombo Cidreira. O livro tem o selo da EDUFBA (Editora da Universidade Federal da Bahia) e procura relacionar a paixão pela moda com a exigência de legitimá-la, enquanto campo. O lançamento, em Feira de Santana, acontece, nesta quarta-feira, 16, a partir das 17:30, na Seriguela Petiscaria.

Na oportunidade, o público também apreciará um pocket desfile, da Dengo Butique, loja de Lara Pitombo de Cristo. Ela retoma a tradição da família no universo do vestuário, procurando atualizar a proposta da loja Dengo Boutique, que foi referência do segmento de loja feminina na cidade de Feira de Santana por muitos anos, sob o comando de seus pais, Socorro Pitombo e Wilson Cristo. Reformulada, a loja procura atingir um público mais jovem e assumir um estilo mais casual. Em parceria, as irmãs procuram oferecer ao público um bom entretenimento e momento de imersão prática e conceitual no campo da moda.

A autora do livro, Renata Pitombo Cidreira, é doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, pela UFBA, com pós-doutorados em Sociologia (Universidade de Paris V – Sorbonne) e Comunicacão e Arte, pela Universidade de Beira Interior (Portugal). Professora da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) e autora dos livros Os Sentidos da Moda (Annablume, 2005) e A Sagração da aparência (EDUFBA, 2011), ela tem se dedicado a destacar o papel da moda na constituição de um novo perfil comportamental, no mundo contemporâneo.