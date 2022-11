Mais de 20 mil diabéticos são monitorados em Feira pelo sistema Prefeitura-SUS

Ontem, segunda-feira (14), foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Em Feira de Santana, aproximadamente 21 mil diabéticos são monitorados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). Esse suporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde é destinado apenas aos pacientes diabéticos de Feira de Santana que estão cadastrados no programa de Hipertensão e Diabetes (Hiperdia), vinculado ao Sistema Único de Saúde- SUS.

Ao ser diagnosticado com a doença, o paciente deve procurar a unidade de saúde mais próxima onde será avaliado pela equipe médica ou de enfermagem. Caso esteja dentro dos critérios, é feito o cadastro e a entrega das fitas de glicemia – item indispensável para monitorar com precisão o valor de açúcar no sangue. A enfermeira referência técnica em Hiperdia, Vanessa Freitas, relata que o diabetes tipo 2 é o mais comum nas unidades. “Os pacientes diagnosticados devem se cadastrar no programa Hiperdia para receber assistência. Disponibilizamos consulta de enfermagem, consulta médica e dispensação de medicações e materiais, caso seja necessário”, ressaltou.

Já os pacientes que tenham complicações agravadas pela diabetes podem ser tratados pelo Centro de Atendimento ao Diabético e Hipertenso (Cadh). No local são oferecidas consultas com a equipe multiprofissional (endocrinologista, cardiologista, neurologista, nutricionista, assistente social, clínico geral e enfermeiro), atendimento de fisioterapia, curativos e farmácia. O órgão funciona na Rua Elpídio Nova, nº 272, bairro São João, das 7h às 17h, sem intervalo.