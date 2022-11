Caixa indicará o melhor projeto para execução da PPP da Zona Azul em Feira

A Caixa Econômica Federal fará a escolha do melhor projeto estrutural para implantação do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Município de Feira de Santana, mais conhecido como Zona Azul. A contratação da consultoria foi oficializada em ato no gabinete do prefeito Colbert Martins Filho, na manhã desta sexta-feira (18).

No mês de outubro o Município convocou quatro empresas participantes do Edital de Chamamento Público da Zona Azul a apresentarem um plano de trabalho constando o detalhamento das atividades que pretendem realizar. O prazo estabelecido foi de 90 dias contados a partir do dia 05 de outubro.

Ao assinar o contrato com a Caixa, o prefeito Colbert Filho lembrou que a consultoria a ser desenvolvida pela instituição financeira é semelhante ao trabalho realizado na PPP (Parceria Público Privada) da iluminação pública. “Na época foi realizado um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, que ocorreu da melhor forma possível”, lembrou.

O representante da Caixa, Tassio Majdalane, explica que a instituição selecionará dentro dos projetos que serão apresentados aquele que melhor se adequa a realidade do município.

“Estamos sendo contratados para acompanhar a execução desse projeto, escolher a melhor estruturação para a cidade, e levar à licitação o melhor projeto escolhido. A Caixa vai abarcar a expertise que ela já tem, com especialistas em nivel nacional em parcerias público-privada, para garantir para Feira o melhor projeto para a zona azul”, frisou.

Foram autorizadas a efetuar os estudos de modelagem técnicooperacional, econômico-financeira e jurídica para elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos para implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do Sistema as empresas: Rotativo Nova Lima Estacionamento; Grupo Volar Engenharia-AET-Costódio Rodrigues Advocacia; Grupo Kappex Assessoria e Participações – P4 Concessões Consultoria – ASG Engenharia; e Rizzo Parking And Mobility.