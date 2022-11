Mais de 35 ônibus extras em Feira para atender o ENEM

Trinta e seis ônibus extras reforçam a operação especial de transporte público urbano para atender os locais de prova na segunda fase do Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio), neste domingo, 20.

Ao todo, 87 veículos circulam das 5h às 20h30 – horário do ‘último balão’. A linha especial Terminal Central/IFBA atenderá o fluxo de passageiros na região do bairro Aviário, especialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, local com grande concentração de candidatos.

Todos os terminais de transbordo (Central, Norte, Sul, Pampalona e Noide Cerqueira) e as estações do BRT -1 (av. Getúlio Vargas) estarão abertos para facilitar a integração do usuário com o cartão Via Feira. As linhas do FeiraMOB e Expresso Novo Centro também funcionarão normalmente.

A Prefeitura de Feira vai garantir o benefício social da meia passagem (R$ 2,07) ofertado aos domingos e feriados. O secretário de Transportes e Trânsito (SMTT), Saulo Figueiredo garante que estará “assegurada pelo poder público municipal a mobilidade de forma tranquila e segura aos locais do Enem”.

A equipe de fiscalização da SMTT prestará orientações aos passageiros nos pontos com maior concentração. O diretor de Transportes, André Akio lembra que “os horários com a previsão de chegada e partida dos ônibus podem ser conferidos através do aplicativo SIU Mobile”.