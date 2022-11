Zé Neto defende mercado interno e estoque regulador de grãos pela CONAB

Em Brasília, o deputado federal Zé Neto discursou reforçando a necessidade do fortalecimento interno do mercado e da economia. O pronunciamento do deputado feirense foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados.

O que estamos discutindo nesse momento, em relação à regulação de alimentos, é uma pauta que precisamos debater, pois não adianta o nosso país produzir alimento e nosso povo passar fome e nem a gente ter produção de grãos, e as cadeias produtivas passaram dificuldade para ter ração. A CONAB era uma reguladora importante nesse processo.

A gente tem que começar a olhar o Brasil com um olhar mais nacionalista. Se a gente quiser retornar a ser um país ponta no mundo, com mais justiça social e econômica. É necessário ter um olhar para esse assunto, não para criar dificuldades para o empresário, mas para fortalecer o empresariado e o abastecimento nacional.