Morreu em Feira aos 73 anos o médico e poeta Outran Borges

Um mês depois de ser homenageado pela Santa Casa de Misericórdia, morreu em Feira de Santana o ex-provedor e médico Outran Borges. Dedicado profissionalmente à medicina Outran foi também um aplaudido compositor, escritor e poeta de uma geração marcante na cultura local. É parceiro do cantor e compositor Beto Pitombo em diversas músicas, com destaque para “Valsa Qualquer”

A Santa Casa comunicou o falecimento do pediatra que tinha 73 anos e sofria de hepatopatia, doença crônica que atinge o fígado. A Prefeitura de Feira decretou luto oficial.O corpo é velado no Salão Nobre do Paço Municipal e o sepultamento ocorrerá hoje às 16:00, no Cemitério Piedade.