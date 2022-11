Vereadores cortam R$ 8 milhões da suplementação para Hospital da Mulher em Feira

A maioria dos vereadores de Feira de Santana aprovou uma emenda ao pedido de suplementeção orçamentária feito pela Prefeitura e cortou 8 dos 23 milhões de reais solicitados para suprir as necessidades de funcionamento e manutenção do Hospital da Mulher, da Fundação Hospitalar Inácia Pinto. Esse valor foi pedido formalmente e entregue aos vereadores com as justificativas emplanilhas discriminando gastos e investimentos. Vereadores membros da Comissão da Saúde da Casa afirmaram no entanto que a diretora da Fundação, Gilbert Lucas, lhes havia dito que 15 milhões eram suficientes. Uns falaram em reunião onde ela teria feito tal afirmação, outros falaram em documento sem apresentar, outros disseram acreditar na palavra dos colegas que têm, segundo palavras deles, “fé de ofício”. Os vereadores governistas contestaram a afirmação mas foram votos vencidos pela maioria.

NESSA MESMA SESSÃO a Câmara também aprovou a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 812.695,94 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 85/2022, de autoria do Poder Executivo, aprovada por unanimidade na Casa da Cidadania. Amanhã, quarta-feira, 23, será discutido e votado o pedido de suplementação para outras áreas da administração.

AGRESSÃO DE EDVALDO LIMA – Sessão muito tensa, marcada por discussões exaltadas, o ponto alto desse clima foi a agressão sofrida pelo vereador Marcos Lima , surpreendido quando estava ao microfone defendendo o voto integral pela suplementação dos valores pelo colega Edvaldo Lima que num movimento agressivo atingiu o seu rosto à altura do nariz. O vereador agredido já prestou queixa na polícia e pediu providências à Corregedoria da Casa.

