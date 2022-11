Covid19: 69 milhões não tomaram sequer a primeira dose de reforço da vacina

Pessoas com a vacinação em atraso, idosos e grupos de risco são os que mais sofrem com a nova onda de Covid-19, que se alastra há aproximadamente dois meses. Cerca de 69 milhões de brasileiros não tomaram sequer a primeira dose de reforço da vacina, de acordo com o Ministério da Saúde.

O atraso é ainda maior em relação às crianças. Apenas 5,5% entre 3 e 4 anos tomaram duas doses de alguma vacina quatro meses após a aprovação do uso emergencial da Coronavac para essa faixa etária. Para os mais novos, existe a aprovação apenas para uso da Pfizer em pacientes com comorbidades. De acordo com dados do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), são 5,9 milhões de crianças dessas idades. Apenas 324 mil estão imunizadas com a segunda dose da vacina. E 938 mil tomaram a primeira. Enquanto isso, casos e internações disparam em todo o Brasil.

Para o pesquisador da Fiocruz Brasília, Claudio Maierovitch, a vacinação pediátrica é fundamental não apenas pensando no controle da circulação do vírus, mas tendo como principal objetivo a proteção das próprias crianças. “Existe uma certa crença, que foi muito difundida especialmente aqui no Brasil, de que as crianças não têm doença grave. E isso é uma mentira. As crianças, numa proporção menor do que os idosos ou do que pessoas que têm outras doenças, podem desenvolver quadros graves. Ao longo do primeiro semestre deste ano, nós tivemos duas crianças morrendo por dia com menos de 5 anos de idade por causa da covid __ e de lá para cá a isso continua acontecendo ainda numa frequência menor, mas continua acontecendo.”

Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, a estratégia de reforçar o calendário vacinal contra o novo coronavírus aumenta em mais de cinco vezes a proteção contra casos graves e mortes pela Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já autorizou a vacinação para crianças entre 6 meses e 4 anos. Já a primeira dose de reforço (terceira dose) é recomendada para todos acima de 12 anos e deve ser aplicada após quatro meses da segunda dose ou dose única.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Fonte: Brasil 61