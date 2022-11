Diagnósticos de Covid-19 voltam a crescer em Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou a testagem para diagnóstico da covid-19 após o aumento do número de casos registrados no início deste mês. Nessa segunda-feira (21), dos 190 testes realizados nas unidades de saúde de Feira de Santana, 90 foram positivos – valor correspondente a 47,3%. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carlita Correia, a tendência é que os números de casos subam. “Estamos impulsionando a testagem e desenvolvendo ações que estimulem a realização do exame para fazer o rastreio de casos da doença e, assim, direcionar as ações de combate da melhor forma no município”, pontuou.

A vacinação também foi reforçada. Além da aplicação já feita nas ações de saúde, como a última no Shopping Popular em que 162 pessoas foram imunizadas, a vacina contra covid para adultos e crianças segue disponível em todas as unidades.

“É importante lembrar que as pessoas que ainda não se vacinaram podem se dirigir a unidade de saúde mais próxima para serem imunizadas. Além de salvar vidas, a vacina é um pacto coletivo, para termos segurança precisamos do maior número de pessoas vacinadas”, alertou a coordenadora.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (21), dos 90 casos de covid confirmados, apenas dois são pacientes internados com quadro estável.

ONDE REALIZAR O TESTE Pessoas com sintomas gripais ou da Covid-19 devem procurar as unidades de saúde de seu bairro de abrangência para fazer o teste de antígeno- que colhe amostra nasal. O exame é realizado de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais são realizados o RT-PCR e o teste de antígeno. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.