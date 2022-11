Novas cores no Paço Maria Quitéria

O Paço Municipal Maria Quitéria, sede da Prefeitura de Feira de Santana, recebe iluminação especial. Foram instaladas barras de LED que mudam de cor conforme a programação. São 105 no total e deverão ser acesas dentro das comemorações de final de ano – enquanto isso, estão sendo testadas.

A nova iluminação do Paço Maria Quitéria faz parte do projeto que já contemplou igrejas e monumentos do município, como as igrejas Senhor dos Passos, no Centro da cidade, Nossa Senhora dos Humildes e São José, ambas localizadas nos distritos e o Monumento ao Caminhoneiro, na avenida Presidente Dutra.

Também já receberam a iluminação moderna, a fachada da Catedral Metropolitana Senhora Santana, o Parque Radialista Erivaldo Cerqueira e a Praça dos Ex-Combatentes.

Foto: Vanessa Magalhães/Secom