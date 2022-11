TVE exibe seleção de filmes da Jornada Internacional do Cinema da Bahia

A TVE exibe, a partir desta quinta-feira (24), a ‘Sessão Cinemateca da Bahia’ com exibições de filmes baianos. As obras foram selecionadas nos 50 anos das Jornadas Internacional de Cinema da Bahia e 5 anos sem Guido Araújo, evento organizado pelo Nordestelab, em parceria com a Facom (Ufba) e a Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). As exibições acontecem sempre às quintas-feiras, às 21h, e em horário alternativo, às segundas-feiras no mesmo horário.

A primeira obra exibida será a Trilogia do Recôncavo, composta dos médias metragens ‘Maragogipinho’, ‘Feira da Banana’ e ‘As mortes das velas do Recôncavo’, de Guido Araújo. Na semana seguinte, dia 01, será a vez dos premiados ‘Agreste’, de Robinson Barreto, ‘Cajaíba’, de João Borges, e ‘Dia de Erê’, de Olney São Paulo. No dia 08 tem a exibição de ‘A Irmandade da Boa Morte’, de Alonso Rodrigues, ‘Porta de fogo’, de Edgard Navarro e ‘Memória de Sangue’, de Conceição Sena. A programação termina no dia 15 de dezembro com ‘Adeus Rodelas’ e ‘O capeta Carybé’, de Agnaldo Siri Azevedo.

