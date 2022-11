‘Minha Feira de Santana’, obra de arte doada à Associação Comercial de Feira

“Minha Feira de Santana”. O sugestivo nome da obra do artista plástico Antônio Carvalho, que expõe a Igreja Senhor dos Passos e a escultura “Todos os Caminhos”, de Juracy Dórea, serviu de pano de fundo para uma verdadeira aula sobre cultura, arte e memória. A entrega do “presente” aconteceu no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana (ACEFS), em noite festiva que reuniu lideranças empresariais e políticas.

O artista é fascinado por borboletas – por causa do processo de transformação que as mesmas representam – e tem como maiores referências nas artes plásticas Juracy Dórea e Gil Mário, faz de cada obra uma espécie de estudo de caso sobre o tema. Foi assim que ele catalogou mais de sete mil espécies de borboletas do Brasil e de outros países, formando uma coleção belíssima que expôs em Zwolle, cidade a 12 quilômetros de Amsterdam, capital da Holanda, em 2015.

Na sua vasta relação de temas estão monumentos, santos e até releituras de grandes artistas internacionais. Mas o que encanta mesmo o profissional dos números (ele é graduado em Ciências Contábeis pela UEFS e pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela Fundação Visconde de Cairu – Salvador) são os recortes de Feira de Santana, cidade que o acolheu há 50 anos. Antônio Carvalho é oriundo de família pernambucana, baiano nascido em Juazeiro e feirense por opção.

Nesses recortes, ele busca eternizar os monumentos arquitetônicos da cidade. “Feira de Santana é inspiração e motivação”, disse Carvalho, ao apresentar a sua doação à ACEFS. Ele citou alguns monumentos históricos, a exemplo da estátua de Padre Ovídio, em bronze, que foi feira em Paris em 1892, e lamentou a falta de preservação das estruturas arquitetônicas que formam a história e a memória da cidade. “Cultura e Arte são essenciais pata a sociedade”, ensinou.

“Este é um momento muito especial”, definiu Antônio Carvalho, que faz da prática de doar uma forma de eternizar suas obras, hoje espalhadas por lugares como a Igreja Senhor dos Passos (vitral de São Tomé), o Dispensário Santana, a Mansão do Caminho e, agora, a sede da ACEFS. O presidente da entidade, Genildo Melo, destacou a importância da obra e a simbologia da doação, que já foi registrada em cartório. “Uma obra magnífica. É uma grande honra receber esta homenagem”, afirmou.

Presentes ao evento que lotou o auditório diretores da ACEFS, representantes de outras entidades empresariais, deputado federal Zé Neto e profissionais de comunicação. O quadro foi apresentado pelo autor no final do encontro e passa a integrar o acervo da Associação Comercial, conforme destacou Genildo Melo. “É uma forma de eternizar a memória de Feira de Santana. Ficará para os que me sucederem”, enfatizou.

Foto: Rafael Marques