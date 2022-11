Chuvas em Feira: Colbert faz novo apelo à Câmara de Vereadores

Com as chuvas pesadas que caem sobre Feira de Santana emergiram diversos problemas no mapa urbano do município, relativos principalmente à drenagem das águas. O prefeito de Feira, Colbert Filho (MDB) fez um vídeo sobre o assunto e mais um vez fez um apelo aos vereadores pela aprovação dos pedidos de remanejamento orçamentários para que a Prefeitura possa apressar serviços urgentes na cidade e o empréstimo para aplicação do Plano Municipal de Drenagem que está em elaboração final. No vídeo de mais de 2 minutos, o Prefeito está com o superintendente de obras que explica situações pontuais que se agravaram com as últimas chuvas. Veja o vídeo.

