Deputada Ivana Bastos retira candidatura e apoia Adolfo Menezes

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Adolfo Menezes recebeu, hoje (28.11), o apoio formal — para a sua reeleição ao comando do Legislativo baiano — da deputada Ivana Bastos (PSD).

“Quando lancei o meu nome, não me lembrei da possibilidade de recondução de Adolfo, por ser uma nova Legislatura. Tanto é que viajei para a Europa e parei de pedi votos para a nossa candidatura. Reconheço a liderança e o grande trabalho que Adolfo tem feito pela Casa e a aposta em seu nome é a certeza de que o Parlamento e os deputado continuarão honrados e bem representados no Poder Legislativo”, declarou Ivana Bastos, a deputada mais votada da Bahia para a Assembleia Legislativa nas eleições do último outubro.

“Nunca senti Ivana como minha adversária. Ela é minha amiga, uma deputada atuante, uma mulher destemida, de grande valor, pessoa das mais corretas e sérias que conheço. O desejo dela de ser presidente é justíssimo, assim como dos meus 62 pares. Hoje, na reunião da bancada do PSD, prevaleceu o entendimento e o diálogo. E estou muito feliz pelo apoio de Ivana — não por ela sair da disputa — mas pela importância de seu apoio, que muito nos enobrece e nos anima ainda mais a trabalhar pela Bahia e pelos baianos na condução dos trabalhos na ALBA”, agradece o chefe do Legislativo estadual.

Foto:Paloma Batista/PSD