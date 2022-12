Deputado Pablo Roberto submeteu-se a uma cirurgia de hérnia

O deputado eleito Pablo Roberto (PSDB) submeteu-se a uma cirurgia de hérnia de disco, no domingo passado, e encontra-se repousando em sua residência em Feira de Santana até a próxima semana. Cirurgia feita hoje com tecnologia avançada e que propicia recuperação rápida, o deputado passa bem e sem nenhuma complicação. Pablo Roberto volta a Salvador na próxima semana para encaminhar questões do mandato na Assembléia Legislativa onde ele já escolheu o Gabinete que quer ocupar e aguarda a resposta da Diretoria da Alba: o Gabinete que foi do deputado Leo Prates, eleito deputado federal pelo PDT.

Pablo Roberto, ex-vereador por dois mandatos e ex-secretário em três pastas, foi eleito o Deputado Estadual mais votado da história de Feira de Santana. Repetindo o feito de vereador mais votado da história de Feira em 2012, no pleito de 2022 Pablo chegou a 42.635 na cidade, e um total de 55.585 no estado da Bahia.