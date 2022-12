Feira lidera ranking Cidades Amigas do 5G na Bahia

Feira de Santana lidera no estado da Bahia o Ranking Cidades Amigas do 5G. A metodologia avalia dentre os 155 maiores municípios brasileiros, aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações no Brasil, por meio da elaboração de políticas e ações públicas que incentivem e facilitem a instalação de infraestrutura necessária à expansão destes serviços. A divulgação do novo ranking ocorreu no último dia 08 de novembro, durante o Painel Telebrasil Talks.

No Brasil, Feira ocupa a 39ª posição. A frente de todas as demais cidades baianas, como Juazeiro, na posição 64, Salvador na 73ª, Itabuna na 83ª, Camaçari na 129ª posição, Lauro de Freitas aparece em 132º lugar, e Vitória da Conquista na 142ª posição. O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, observa que “uma melhor posição no ranking significa que o Município está melhorando o acesso do cidadão à internet e trazendo novos investimentos”.

Ontem, terça-feira, 29, Colbert representou a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no Mobile 360 Latin America, evento realizado no México, que teve como um dos temas a implementação da tecnologia 5G no território brasileiro. O gestor feirense é vice-presidente de infraestrutura da FNP e participou do encontro através de uma live.

O evento reúne as agências de telecomunicações e as associações de empresas de telefonia móvel de países latinos como Chile, Bolívia e Brasil. A conferência desta terça-feira (29) que teve como objetivo abordar os avanços na implementação de infraestrutura de telecomunicações na América Latina e o impacto da tecnologia nas atividades econômicas e sociais.

Colbert destacou a expecatativa com a chegada da nova tecnologia e a sua importância especialmente para cidades situadas no interior brasileiro. “A tecnologia 5G tem o potencial de levar a inclusão digital e social. Segundo estimativa do Nic.br em 2021, cerca de 19% dos domicílios brasileiros ainda não possuem acesso aos meios digitais”, destacou.

Ele observou ainda que a FNP acompanhou o leilão das bandas de 5G e o cronograma da abertura do sinal nas capitais brasileiras. “Em parceria com diversos atores, inclusive o setor de telefonia, reunimos técnicos municipais para juntos discutirmos melhorias na legislação local para instalação de antenas”, ressaltou Colbert.