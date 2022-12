Museu Geológico da Bahia reabre após mais de dois anos em reforma

Depois de mais de dois anos e meio fechado para reforma, o Museu Geológico da Bahia (MGB), instituição vinculada à Secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), foi reaberto para visitação, hoje, quarta-feira (30). A intervenção contou com investimento superior a R$ 600 mil e envolveu a requalificação da estrutura física,

O acervo do Museu Geológico reúne mais de 20 mil peças e é considerado um dos maiores do estado. No local, o público encontra peças como rochas, minerais, pedras preciosas, fósseis e réplicas gigantes de animais pré-históricos. Todos os itens contam com identificação.

O MGB está localizado no Corredor da Vitória, no Centro de Salvador, e atrai público de todas as idades, grupos escolares, famílias, turistas e admiradores, desenvolvendo projetos de cunho científico, educativo e cultural. No espaço, além de 15 salas temáticas, tem um auditório com capacidade para 125 pessoas e a Saladearte Cinema do Museu. Os grupos interessados em agendar visita podem entrar em contato pelo telefone (71) 3336-3498. Importante destacar que os grupos devem ter entre 10 e 40 pessoas.