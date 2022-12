Eleição antecipada de Eremita sob ameaça de judicialização

Esta semana, durante a discussão sobre o pedido da Prefeiturade suplementação oraçamentária o vereador Zé Carneiro (MDB) ameaçou questionar a legalidade da eleição antecipada de Eremita Mota (PSDB) à Presidência da Câmara de Feira de Santana. Zé e Eremita são dois veteranos. Ele já foi presidente eleito e reeleito. Ela tem cinco mandatos consecutivos e mais um do ex-marido. Eremita foi eleita em junho como uma demonstração de força do líder da oposição, o presidente Fernando Torres (PSD) , ao prefeito Colbert Filho (MDB). A ameaça de Carneiro foi dita no ímpeto do final do discurso dele na tribuna mas teve o efeito de um ‘rastilho de pólvora’ que se espalhou entre alguns dos mesmos vereadores que ficaram “sob o guarda-chuva” de Torres quando se elegeu Presidente. Seriam eles que estariam pressionando Eremita a abrir o guarda-chuva, senão…

Relacionado