Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Feira depende de empréstimos

Nas ruas do bairro das Baraúnas muitas casas têm batentes na frente por causa da invasão das águas pluviais. Falta drenagem. Moradores perdem fogão, geladeira, guarda-roupas. O bairro foi escolhido pela Tv Feira como exemplo dos problemas de drenagem que o Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais pretende solucionar em Feira de Santana. Elaborado pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, com participação popular através de audiências públicas, o plano precisa de recursos de R$ 260 milhões, que dependem , agora, da aprovação da Câmara Municipal que também precisa autorizar a obtenção de empréstimos, para que ele seja executado. No vídeo, o secretário Carlos Brito, do Planejamento, dá mais detalhes:

