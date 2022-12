Espetáculo de dança “Nuance” estreia sábado no Cuca

Estreia no próximo sábado (10) às 19h Espetáculo de dança “Nuance”, produzido por Bailariníssima e Isis Dandara. A performance será realizada no Teatro Universitário do CUCA, no Centro de Feira de Santana.

O espetáculo cria um diálogo entre as diferentes linguagens artísticas, com coreografias inspiradas em artes plásticas de variados períodos. A pintura, em especial, conta com registros milenares, dos tempos pré-históricos até a atualidade.

Os ingressos serão vendidos a 20 reais a inteira e 10 reais a meia-entrada para crianças de 3 a 12 anos, idosos acima de 60 anos e estudantes que apresentem documentos comprobatórios. Crianças de 0 a 2 anos não pagam, mas devem assistir ao espetáculo no colo dos pais. Haverá também arrecadação de alimentos não perecíveis no dia do evento para doação para instituições de caridade.

Realização: Bailariníssma e Isis Dandara

Direção Geral e Artística: Isis Dandara e Natália Barboni

Produção: Isis Dandara e Natália Barboni

Coreografias: Isis Dandara e Natália Barboni

Patrocinadores: LaFit – Academia para mulheres e Chokoreto