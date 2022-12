Secretária de Saúde quer informatizar 100% da atenção básica em Feira

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Campos, deseja tornar o sistema de saúde de Feira de Santana mais acessível para a população. Segundo a nova gestora da pasta, sua administração terá como pontos principais a informatização para fornecimento de dados, aumento da produtividade, além de ações que visem a melhoria da satisfação dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Atualmente, mais de 540 mil feirenses estão cadastrados no Sistema Único de Saúde. A secretária tem como desafio concluir a informatização da rede de Atenção Básica.

“Recentemente recebemos novos computadores modernos que vão agilizar o fornecimento de dados e aumentar os indicadores, além da implantação da telemedicina. Com a informatização, teremos um atendimento mais ágil e satisfatório, reduzindo a fila de espera”, destacou.

A secretária Cristiane Campos ocupava a chefia da Vigilância Sanitária, departamento da Secretaria Municipal de Saúde. Durante seu período na coordenação, intensificou as apreensões de alimentos e medicamentos comercializados de maneira irregular.

“Foram aproximadamente 600 quilos de produtos em condições inadequadas para consumo que foram apreendidos. Outro fator positivo foi a busca ativa de estabelecimentos comerciais, no qual conseguimos cadastrá-los para a legalização do alvará sanitário”, salientou.

A secretária acrescenta os grandes avanços que a Secretaria de Saúde obteve neste ano, com a inauguração e reformas das unidades de saúde, e ampla distribuição de medicamentos.

“Somente neste ano, entregamos o novo prédio do Caps 3, além das reinaugurações e reformas de algumas unidades de saúde. Juntas, as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família realizaram mais de um milhão de atendimentos e conseguimos um grande avanço com 51 milhões de remédios entregues pela assistência farmacêutica”, finalizou.