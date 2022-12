Zé Neto propõe ‘câmaras técnicas’ em relatório do grupo de transição

O deputado federal Zé Neto apreentou relatório do Grupo de Transição, área de Indústria, Comércio e Serviço, do qual é membro, propondo criação de câmaras técnicas para dialogar melhor com o setor produtivo, criação de comitê interministerial para abordar temas como fomento, inovação, importação e outros; criação de secretaria para o setor de serviços, com inclusão de áreas como turismo e eventos, além de defender a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, dando a importância devida para a produção econômica do país.

A entrega do relatório do grupo foi na quarta-feira passada, coordenada pelo ex ministro Aloizio Mercadante, e com a presença da senadora Zenaide Maia, o ex-ministro Mauro Borges, o ex governador Germano Rigotto, e o professor Paulo Feldman.