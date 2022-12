Câmara de Feira abre licitação para instalar energia solar

A Câmara Municipal de Feira de Santana vai instalar energia solar fotovoltaica no prédio-sede e no edifício dos Gabinetes. No fim de semana foi publicada a licitação na modalidade de Pregão Presencial para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação do sistema. A abertura do certame será realizada no dia 22 de dezembro de 2022, às 9:00 horas (horário de Brasília – DF), na Sala de Reunião, no pavimento térreo do Prédio Anexo da Câmara Municipal de Feira de Santana, na Rua Intendente Rui, 155 – Centro. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede da Câmara ou através do portal https://transparencia.feiradesantana.ba.leg.br , no link licitação.