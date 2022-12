Colbert inaugura decoração natalina no centro histórico de Feira

As luzes e o sentimento natalino tomaram conta do Calçadão da Sales Babosa com a inauguração da decoração na noite desta segunda-feira (12), depois que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB) inaugurou os modernos cenários em Led e totalmente instagramáveis – espaços pensados para despertar no feirense a vontade de fazer uma selfie ou gravar vídeos – montados nesta tradicional artéria comercial do centro histórico da cidade.

As peças enfeitam ainda as praças Bernardino Bahia, da Bandeira e Dr. Remédios Monteiro, onde uma árvore com estrutura de 9 metros de altura dá o brilho especial às comemorações do feirense.

A decoração foi montada pela empresa Conecta Feira e entregue à população pelo prefeito Colbert Filho e secretários municipais. Também presente o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Luís Mercês.

Nesse ambiente inovador, o feirense se depara também com postes decorados com arandelas, ursos, caixas de presentes, estrelas e trenó bem iluminados. Em frente ao Mercado de Arte Popular (MAP) foi instalado um painel com a frase “Feliz Natal Feira de Santana”.

“O centro histórico de Feira de Santana rejuvenesceu e por isso trouxemos as coisas dessa ‘Feira’ que cresceu para o simbolismo do centro. A Praça dos Remédios e a Sales Barbosa são desses símbolos”, pontuou Colbert Filho ao transmitir aos feirenses um “Natal de paz para todos e que o 2023 seja melhor do que foi os últimos dois anos”.

A comerciante Elaine Lírio elogiou a iniciativa e aproveitou para pontuar a transformação que o projeto Novo Centro proporcionou para o Calcadao.