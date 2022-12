Tonho Dionorina, ‘tinindo e trincando’, chama para o show “70 por Hora” no CUCA

Na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, quando ele também completa 70 anos de idade, o cantor e compositor Tonho Dionorina faz o show “70 por Hora” no Teatro do Cuca para 240 espectadores e através dos canais e redes sociais. Na foto, Dionorina nos estúdios do TransNotícias, hoje, 12, com o radialista Elsimar Pondé, após uma entrevista sobre o show, . Pela participação dos ouvintes deu para perceber o tamanho do público de Dionorina que tem mais de 40 anos de carreira, com experiência profissional inclusive no exterior. Chamado carinhosamente por um ouvinte de Dionossauro, o cantor de voz inoxidável, como destacou um outro ouvinte, riu da brincadeira, confirmou ser do século passado e que está “tinindo e trincando”. Com Dionorina é sempre uma conversa agradável.

