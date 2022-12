Tudo Azul nos céus da Feira e do Recife

A partir desta sexta-feira, 16, a Azul Linhas Aéreas volta a operar no Aeroporto de Feira de Santana com um vôo diário (exceção às terças-feiras) Feira-Recife. O Aeroporto de Feira existe há mais de 30 anos, foi construído na gestão do governador João Durval, 93 anos, feirense e ex-prefeito do Município por duas vezes. Em tempo algum houve regularidade de vôos no Aeroporto. Em tempos mais recentes, a própria Azul tentou implantar linhas mas durou menos do que o previsto. A inexistência de võos comerciais em Feira foi sempre uma grande frustração da comunidade, expressa muitas vezes através da imprensa e dos canais políticos, como a Câmara de Vereadores. Feira é um entroncamento rodoviário de sucesso e quase se torna um entrocamento ferroviário em tempos mais remotos. Mas circunstâncias geográficas e econômicas sempre inviabilizam a manutenção de linhas aéreas comerciais. Vamos ver se agora vai!

