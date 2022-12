Lançada a oitava edição da Revista Terra Mãe

A oitava edição da Revista Terra Mãe lançada nesta quinta-feira (15), diferente das demais edições, que traziam balanços anuais, resume as principais ações do Governo do Estado nos últimos anos e pode ser acessada em versão eletrônica no endereço https://www.bahia.ba.gov.br/ revista-terra-mae/. A solenidade foi realizada, ontem, no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), com a presença do governador Rui Costa, do governador eleito Jerônimo Rodrigues, do secretário estadual de Comunicação, André Curvello, e de outras autoridades.

O conteúdo da revista tem 35 matérias ilustradas por cerca de mil fotos e produzidas com a colaboração de mais de 40 jornalistas e repórteres fotográficos de todas as assessorias dos órgãos estaduais. Durante a cerimônia de lançamento da Terra Mãe, o governador Rui Costa se emocionou e afirmou ter vivido “oito anos de muito trabalho, de muito afeto e eu diria que a revista tenta traduzir, em palavras e fotos, aquilo que foi um cuidado do dia a dia, cuidar de gente, cuidar das pessoas, de uma Bahia que avançou, que não fez tudo, falta muito, mas que caminhou. E o olhar para trás nos estimula a caminhar mais e seguir em frente”.

Segundo o secretário André Curvello, a oitava edição da Revista Terra Mãe “é um documento histórico que mostra um pouco do muito que foi feito na gestão do governador Rui Costa ao longo dos últimos oito anos”. Ele lembra que a publicação foi uma determinação do governador desde o primeiro ano de mandato: “a ordem era democratizar a informação, de forma transparente e correta, para prestar contas à sociedade. A publicação coroa a gestão, a gente é apenas uma assessoria que relata e que retrata e informa aquilo que o líder maior fez nos últimos anos, e transformou a Bahia em destaque nacional com o seu Modelo Bahia de Gestão”.

Um dos depoimentos que emocionaram os convidados foi o da presidente da Cooperativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça (Cooperbac), Joara de Oliveira. Ela ilustrou as transformações promovidas na vida dos pequenos agricultores nos últimos oito anos: “fazem parte da Cooperbac 324 famílias, que dependiam de atravessadores, levavam sua produção para a feira. Hoje, essas famílias conseguem vender através da Cooperbac o seu café embalado, com uma marca, com um valor agregado bem maior. São famílias que, em 2012, tinham uma renda mensal de R$ 620 e, hoje, a renda média é de R$ 4.800 por mês”.

A importância da Revista Terra Mãe para a divulgação de informações oficiais foi reconhecida pelo presidente da Associação Bahiana de Imprensa, Ernesto Marques. “Quanto mais os governos, a comunicação pública, servir ao propósito de dar visibilidade às ações de governo, todo mundo sai ganhando. Isso serve, inclusive, de referência para os jornalistas que estão nos veículos de imprensa. Eu já estive na Secom e, hoje, estou em uma emissora de rádio. Então, serve para nós também como fonte, inclusive, para a gente conferir se o que o governo está relatando ali como êxito, como realização, se tem um impacto desejado, se a obra foi realizada. Essas informações são úteis para a sociedade”, observou ele.

Foto: Fernando Vivas/Secom