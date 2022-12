Governadora nomeia advogada feirense para a Controladoria Geral do RN

Nascida em Feira de Santana, a advogada Luciana Daltro de Castro Pádua Bezerra vai assumir a Controladoria Geral do Rio Grande do Norte, a convite da governadora Fátima Bezerra, no próximo dia 1° quando ela emplaca o segundo mandato no Esecutivo daquele estado. O anúncio foi feito por Fátima em vídeo no Instagram. Luciana possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (2003) e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012). Atualmente é advogada do escritório DAMASI Assessoria e Consultoria Jurídica, Assessora Especial de Governo I do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e professora convidada do Centro de Ensino Universitário do Rio Grande do Norte UNI-RN. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral.

